Зараженные африканской чумой туши свиней нашли на Украине

«Страна.ua»: у реки в Черновцах нашли туши свиней, зараженные африканской чумой

Туши свиней, зараженные африканской чумой, нашли в Черновцах на Украине. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

«В Черновцах на берегу реки Прут нашли туши свиней, зараженные африканской чумой», — отметили журналисты.

По информации издания, эксперты уничтожили останки и провели дезинфекцию островка, где обнаружили зараженных свиней. На месте объявили карантинную зону и закрыли туда вход.

В конце сентября прошлого года вспышку африканской чумы свиней зафиксировали на территории лесопаркового хозяйства «Конча-Заспа» в Киеве. Жесткий карантин ввели в радиусе трех километров вокруг места, где нашли тушу зараженной свиньи.