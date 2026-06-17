Зараженная украинская лапша вызвала вспышку сальмонеллеза в Европе

Shortl: пять человек в Эстонии заболели сальмонеллезом из-за украинской лапши

В Эстонии произошло массовое заражение сальмонеллезом из-за лапши быстрого приготовления украинского производства. Управление сельского хозяйства и продовольствия отозвало две партии и начало расследование, сообщил Shortl .

Врачи зарегистрировали пять случаев сальмонеллеза. Все инфицированные ели Reeva. Проверка показала, что бактерия рода сальмонелла содержалась в лапше со вкусом говядины и курицы.

Управление сельского хозяйства и продовольствия в срочном порядке отозвало две партии лапши и призвало эстонцев избавиться от уже купленных упаковок. Из-за того, что вспышки сальмонеллеза от Reeva подтвердились в некоторых других европейских странах, началось более масштабное расследование.

Зараженную лапшу производит украинская компания «Евро Фуд Сервис». Завод находится в городе Белая Церковь в Киевской области.

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