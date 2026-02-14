Запуск крупнейшей в мире АЭС отложили из-за серьезного сбоя

Шестой реактор АЭС «Касивадзаки-Карива» возобновит работу не ранее второй половины дня 15 февраля. Запуск крупнейшей в мире атомной электростанции отложили из-за сбоя, который привел к задержке выработки электроэнергии, сообщило агентство Kyodo .

Неполадки вынудили оператора станции перенести запуск сначала с 20 января на 21-е, затем на 9 февраля. При подготовке к очередному тестовому прогону 12 февраля специалисты подключили оборудование к резервуару высокого давления и обнаружили новый сбой.

Прибор, регистрирующий изменения нейтронного потока в корпусе реактора, перестал работать. Из-за этого шестой реактор вырабатывал электричество с задержкой. Запуск отложили еще на 12 часов, он состоится не ранее второй половины дня воскресенья. Промышленная выработка электроэнергии должна стартовать 18 марта.

АЭС «Касивадзаки-Карива» находится в японской префектуре Ниигата и по установленной мощности считается крупнейшей в мире. Первый энергоблок ввели в строй в 1985 году, после аварии на «Фукусиме-1» все реакторы остановили. В 2022 году специалисты обнаружили утечку из системы охлаждения турбины.