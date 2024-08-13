Запрет американцам посещать Россию назвали невозможным

Правительство США не может запретить своим согражданам продолжать ездить в Россию. О этом в интервью журналу The Foreign Policy заявил бывший посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан.

Дипломат пояснил, что это сильно ударит по американцам, которые имеют гражданство обеих стран и родственников в России.

«Американцам не получится запретить ездить туда», — сказал Салливан.

Бывший посол подчеркнул, что не поможет даже прецедент, когда Государственный департамент США ввел официальный запрет на посещение Северной Кореи в 2017 году. Это было связано с арестом и последующим освобождением американца Отто Уормбира, который скоропостижно скончался после возвращения домой.

По словам Салливана, в отличие от КНДР Россия сохранила тесную интеграцию с западными странами, в том числе через родственные связи своих граждан.

В конце февраля этого года Госдеп США призвал американцев отказаться от поездок в Россию после задержания в Екатеринбурге балерины Ксении Карелиной, имеющей двойное гражданство.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер заявил, что риски ареста и уголовного дела для американцев в России очень велики.

На минувшей неделе стало известно, что против Карелиной завели уголовное дело о государственной измене. По версии следствия, она собирала деньги в поддержку украинской армии. Прокуратура запросила для артистки 15 лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей.