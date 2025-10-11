Записку с предупреждением о массовой резне нашли в Нотр-Даме

Le Figaro: анонимку с предупреждением о резне нашли в Нотр-Дам-де-Пари

Священник собора Парижской Богоматери обнаружил анонимную записку с предупреждением не открывать храм на выходных, чтобы избежать массовой резни. Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщила газета Le Figaro .

В ней говорилось, что иностранные организаторы нападения уже спрятали ножи на территории собора для будущей бойни. По данным издания, записку напечатали на машинке и оставили рядом со свечами.

Служба безопасности собора при участии сотрудников полиции обыскали все помещения храма. Дополнительную проверку в соборе провели перед началом утренней службы в субботу, 11 октября.

В управлении полиции Парижа объявили, что никакой угрозы для посетителей нет.

В начале января ученица школы Парижа предупредила учителя, что на него готовят нападение за демонстрацию карикатуры с имамом из журнала Charlie Hebdo на уроке, посвященном годовщине теракта в редакции. Преподаватель обратился в полицию, которая вызвала на допрос ученицу. В ходе общения с правоохранителями школьница призналась, что допустила «глупую шутку».