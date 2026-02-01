Западным странам стоит перенять у президента России Владимира Путина подход к олигархам. Такое мнение высказал политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала .

Краймер заявил, что западные элиты проявили безответственность перед своими избирателями.

«Люди, идущие голосовать, хотят процветания, высокого уровня жизни, мира и безопасности. Но почему-то они постоянно получают череду экономических и финансовых кризисов, репрессии, цензуру, неуверенность, ухудшение уровня жизни, разрушающуюся инфраструктуру и бесконечные войны за рубежом», — сказал он.

Он добавил, что при этом западные СМИ продолжили продвигать демократию как одну из высших ценностей и идеалов, к которым надо стремиться. Хотя, по его словам, в большинстве стран к власти уже пришла олигархия, которая не несла никакой ответственности.

Политолог предположил, что пример иной модели дала Россия, прошедшая через эпоху 1990-х годов. По его словам, тогда страна была одним из лучших примеров того, что происходит, когда у власти находится неограниченная олигархия. Но после 2000 года ситуация изменилась.

«Есть наглядная модель, как обращаться с олигархиями — Россия. <…> Продолжайте управлять своими бизнесами, продолжайте получать прибыль, но вы должны правильно платить налоги, хорошо относиться к своим сотрудникам», — передал он суть послания президента предпринимателям.

Краймер отметил, что в России действуют правительство и парламент, а олигархи не определяют политический курс, и считает, что в результате этих шагов Запад стал свидетелем впечатляющего экономического возрождения страны.