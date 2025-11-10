Сотрудничество с Россией позволит Евросоюзу не только остановить конфликт на Украине, но и предотвратить будущие. Специалист по международной безопасности Марк Эпископос сообщил об этом в соцсети X .

Он призвал признать, что оказание помощи Украине является самой амбициозной программой военной помощи в истории. Эпископос предложил более эффективный способ обеспечить безопасность на континенте.

«Есть лучший путь: сотрудничество с Россией и Украиной для разработки рамочного мирного соглашения, которое сможет не только положить конец этому конфликту, но и предотвратить начало нового», — сказал он.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям сообщил о планах коллективного Запада развалить страну. Он напомнил, что хотя эта идея не нова, еще никому не удалось ее реализовать.