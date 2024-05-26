Западный политик пообещал поставить Россию на колени за Украину

Президент Карис пообещал поставить Россию на колени для переговоров по Украине

Поддерживающие Украину государства Запада должны сделать все, чтобы остановить российскую военную машину и поставить страну на колени. Такое заявление в интервью финской телерадиокомпании Yle сделал президент Эстонии Алар Карис.

Он подчеркнул, что только в таких условиях можно начать переговоры по прекращению боевых действий на Украине.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию на колени. Тогда могут начаться серьезные переговоры о прекращении конфликта на Украине», — подчеркнул президент Эстонии.

Карис отметил, что не ждет изменения политики России в ближайшие несколько десятилетий. Он пояснил, что даже уход с поста президента Владимира Путина ситуацию не изменит.

«Нам придется терпеть еще многих российских лидеров, прежде чем что-то начнет происходить», — пояснил собеседник журналистов.

По его словам, сподвигнуть страну на перемены могут только простые люди, которые должны на себе испытать давление со стороны Запада, чтобы начать что-то делать.

Страны Балтии при поддержке Польши введут войска своих стран на Украину при прорыве линии обороны ВСУ. К такому выводу пришли авторы немецкого журнала Der Spiegel по итогам пресс-конференции безопасности, в которой приняли участие депутаты европейских стран.

По данным авторов, прибалтийские парламентарии раскритиковали немецких коллег за недостаточную помощь ВСУ, которая не дает им возможности прорыва, а только ухудшает ситуацию.