Запад задумался об использовании Севморпути из-за нападений хуситов

FP: западные перевозчики рассмотрят использование Севморпути из-за хуситов

Фото: РИА «Новости»

Постоянные нападения хуситов на суда в Красном море подтолкнули западных перевозчиков к поиску альтернативных маршрутов. Одним из них может стать Северный морской путь, большую часть которого контролирует Россия. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.

«Из-за роста расходов и страха попасть под удар беспилотников и ракет хуситов некоторые грузоотправители задумались в качестве альтернативы об Арктике», — указали в издании.

В материале добавили, что таяние льдов открывает перед западными перевозчиками ряд новых возможностей. Климат в Арктике становится теплее, а новые маршруты дадут возможность перевозить товары быстрее. В издании почеркнули, что на Севморпути дорога из некоторых портов Европы до Азии сократится на восемь тысяч километров в сравнении с передвижением через Суэцкий канал.

Ранее хуситы атаковали в Красном море нефтяной танкер M/T Wind. Корабль принадлежал греческой компании и шел под флагом Панамы.

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