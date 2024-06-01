Запад задумался об использовании Севморпути из-за нападений хуситов

Постоянные нападения хуситов на суда в Красном море подтолкнули западных перевозчиков к поиску альтернативных маршрутов. Одним из них может стать Северный морской путь, большую часть которого контролирует Россия. Об этом сообщил журнал Foreign Policy .

«Из-за роста расходов и страха попасть под удар беспилотников и ракет хуситов некоторые грузоотправители задумались в качестве альтернативы об Арктике», — указали в издании.

В материале добавили, что таяние льдов открывает перед западными перевозчиками ряд новых возможностей. Климат в Арктике становится теплее, а новые маршруты дадут возможность перевозить товары быстрее. В издании почеркнули, что на Севморпути дорога из некоторых портов Европы до Азии сократится на восемь тысяч километров в сравнении с передвижением через Суэцкий канал.

Ранее хуситы атаковали в Красном море нефтяной танкер M/T Wind. Корабль принадлежал греческой компании и шел под флагом Панамы.