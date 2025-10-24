Запад встревожила «сексуальная война» Китая против США

The Times: Китай активно использует красивых девушек для разведки в США

Китайские оперативники якобы активно используют методы «сексуальной войны» для получения доступа к технологическим тайнам компаний США. Об этом сообщила газета The Times.

Эксперты по кибербезопасности сделали вывод, что Китай в качестве нетрадиционных методов шпионажа выбрал установление долгосрочных отношений с сотрудниками технологических компаний. К примеру, агенты выходят замуж за американцев и годами ведут скрытую слежку.

По словам директора разведки компании Pamir Consulting Джеймса Малвенона, он получает огромное количество ложных запросов в LinkedIn от молодых женщин из Китая.

Помимо этого, китайские спецслужбы устраивают международные конкурсы для стартапов, в ходе которых участники передают бизнес-планы и интеллектуальную собственность. Победителям обещают денежные призы, но при условии размещения производства в Китае.

Американские технологические компании получили предупреждение о рисках участия в подобных мероприятиях. По оценкам экспертов, ежегодные потери экономики США от хищения интеллектуальной собственности достигли сотен миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что аналитик военной разведки США продал секретную информацию представителями Китая за 42 тысячи долларов.