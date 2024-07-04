Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с телеканалом «Звезда» назвал бессильными новые пакеты помощи Украине со стороны Запада. Дипломат считает, что власти в Белом доме затевали проект «Украина» не для мирного процесса.
«Не для этого они затевали проект „Украина“ и вооружали ее в течение многих лет. Их геополитические задачи совершенно четко видны, они проступают. Но ничего не получается», — сказал он журналистам.
По словам Полянского, страны Запада по-прежнему придерживаются концепции максимального ослабления России.