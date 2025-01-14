Замминистра Рябков заявил, что о политике Трампа следует судить по делам

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в разговоре с Life высказал мнение, что судить о предстоящей политике Дональда Трампа нужно по делам, а не по словам.

Собеседник считает, что это единственный подход, применимый к отношениям с США.

«Мы всегда судили и будем дальше судить по делам. Это относятся в полной мере к следующей администрации США, независимо, кто хозяин Белого дома», — сказал он.

Ранее Дональд Трамп сообщал, что планирует провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным сразу после инаугурации. Напомним, она состоится 20 января.