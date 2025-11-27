Заместитель главы МИД России Александр Грушко в беседе со «Звездой» выразил мнение, что позиция европейских государств, которую они пытаются навязать администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа, препятствует достижению какого-либо миротворческого соглашения.

По словам дипломата, ЕС продолжает настаивать на размещении определенных коалиционных сил на территории Украины, что, по мнению российского представителя, противоречит основному содержанию возможных договоренностей.

При этом, отметил Грушко, Европа постоянно подчеркивает необходимость гарантий безопасности Киева, игнорируя аналогичные требования со стороны Москвы. Дипломат подчеркнул, что учет законного интереса и безопасность России являются ключевым условием построения конструктивного диалога между Москвой и Брюсселем.