Замглавы Нижегородской области Саносян назвал Гагаузию перспективным партнером

Представители Нижегородской области и автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова провели встречу в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу правительства российского региона.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян подчеркнул значимость укрепления двусторонних связей, назвав Гагаузию перспективным партнером.

«Мы развиваем взаимодействие на основе соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанного в 2010 году», — отметил государственный деятель.

В ходе переговоров были рассмотрены основные направления сотрудничества в экономической, образовательной, медицинской и культурной сферах. Особое внимание было уделено обновлению плана мероприятий.