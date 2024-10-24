Замглавы МИД Руденко: договор с КНДР заключен именно сейчас из-за агрессии со стороны Запада

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко объяснил, почему именно сейчас Россия заключила договор с КНДР. Информацию опубликовал Life .

По словам представителя ведомства, соглашение о всеобъемлющем партнерстве с КНДР подписали в связи с агрессией со стороны Запада. Наблюдаются изменения геополитической ситуации и обстановки в регионе.

«Когда мы видим наращивание присутствия Вооруженных сил США в регионе Северо-Восточной Азии, когда мы видим строительство военных альянсов, замечаем, что в Японии, на Филиппинах размещаются ракетные системы», — отметил дипломат.

Он также рассказал, что соответствующий документ поднимает отношения стран до союзнического уровня. Речь идет о множестве сфер, например обороны и туризма.