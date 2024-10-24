Замглавы МИД Руденко: договор России с КНДР о партнерстве охватывает все аспекты отношений двух стран

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил важность договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
По словам представителя МИД, этот документ охватывает все аспекты отношений двух стран, в том числе военную помощь. Именно четвертая статья договора предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одной из сторон.
В разговоре с журналистами собеседник озвучил причину заключения данного договора. Одним из пунктов его создания стало наращивание военных сил США на Востоке, сказал эксперт. К другой причине он отнес вывод отношений России и КНДР на качественно новый уровень.
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