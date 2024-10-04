Замглавы МИД Рябков: признание генсека ООН Гутерриша persona non grata вызывает сожаление
Генсеку ООН Антониу Гутерришу запретили въезд в Израиль. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» ситуацию прокомментировал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, решение признать госдеятеля persona non grata вызывает сожаление в ведомстве.
«Мы имеем дело с отражением высокомерного пренебрежения основами функционирования международной системы», — отметил Рябков.
Напомним, глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что Гутерриш не заслуживает права посещать страну, так как не осудил однозначно атаку со стороны Ирана.
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