Замглавы МИД РФ Грушко спрогнозировал усиление «военного психоза» НАТО

Подготовка НАТО к военным действиям настолько масштабна, что заставляет искать врагов, чем Североатлантический альянс занимается испокон веков. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью сайту телеканала « Звезда ».

«Они дошли до того, что пытаются внушить общественному мнению западных стран о том, что состояние войны — это нормальное состояние мира», — заявил представитель ведомства.

По его словам, «военный психоз» альянса будет усиливаться вплоть до саммита объединения, намеченного на 25 июня. Именно там должны принять решение о повышении оборонных бюджетов до 5%, напомнил Грушко.

Подводя итог, замглавы министерства обратил внимание на совокупность факторов, определяющих военную доктрину НАТО. Действия организации демонстрируют подготовку к военному столкновению с РФ, считает эксперт.