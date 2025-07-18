Замглавы ИСИП РУДН Семибратов назвал назначение Стефанишиной послом пощечиной США

Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной на пост посла в США. Этот шаг можно расценить как очередную пощечину Вашингтону со стороны киевского режима. Таким мнением поделился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».
«Вчера появилась информация, что ею заинтересовалось НАБУ - Национальное антикоррупционное бюро Украины — и над ней замаячила перспектива заведения уголовного дела. Причем НАБУ — такая структура, которая изначально создавалась американцами», — отметил специалист.
Семибратов добавил, что в случае утверждения Стефанишиной послом в США американской администрации нужно будет наделить ее дипломатической неприкосновенностью
Еще 5 библиотек модернизируют в Подмосковье в 2025 году
Миллиардера Мацоцкого заподозрили в крупной взятке
WhatsApp, на выход. В ГД предупредили о возможном уходе популярного мессенджера из России
Аэропорт Калуги временно перестал принимать и отправлять рейсы
Учителя Подмосковья подали 800 онлайн-заявок на выплату по аренде жилья с января
Легенды футбола сыграют матч с любительской командой Мытищ 26 июля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте