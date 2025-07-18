Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной на пост посла в США. Этот шаг можно расценить как очередную пощечину Вашингтону со стороны киевского режима. Таким мнением поделился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

«Вчера появилась информация, что ею заинтересовалось НАБУ - Национальное антикоррупционное бюро Украины — и над ней замаячила перспектива заведения уголовного дела. Причем НАБУ — такая структура, которая изначально создавалась американцами», — отметил специалист.

Семибратов добавил, что в случае утверждения Стефанишиной послом в США американской администрации нужно будет наделить ее дипломатической неприкосновенностью