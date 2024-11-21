Залежи золота на десятки миллиардов долларов нашли в Китае

В провинции Хунань в Китае обнаружили запасы золота стоимостью около $82,8 млрд

В центральной китайской провинции Хунань геологи на месторождении нашли запасы золота, стоимость которого оценили в сумму около 82,8 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местное Геологическое управление.

В соцсети WeChat специалисты управления отчитались об обнаружении более 40 золотоносных жил на глубине более двух тысяч метров на золотом месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян.

В основной зоне разведки геологи нашли порядка 300,2 тонны запасов золота. Самое высокое содержание драгоценного металла в руде составило 138 граммов на тонну.

Масштабы залежей руды в Ваньгу, по общему мнению экспертов, огромны. Ученые не исключили, что на глубине порядка трех тысяч метров и ниже золотые запасы составят более тысячи тонн, а стоимость ресурсов с учетом текущей цены на золото достигнет 600 миллиардов юаней (82,8 миллиарда в пересчете на доллары).

В Норвегии летом прошлого года обнаружили крупнейшее в стране месторождение газа.