Залежи золота на десятки миллиардов долларов нашли в Китае
В провинции Хунань в Китае обнаружили запасы золота стоимостью около $82,8 млрд
В центральной китайской провинции Хунань геологи на месторождении нашли запасы золота, стоимость которого оценили в сумму около 82,8 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местное Геологическое управление.
В соцсети WeChat специалисты управления отчитались об обнаружении более 40 золотоносных жил на глубине более двух тысяч метров на золотом месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян.
В основной зоне разведки геологи нашли порядка 300,2 тонны запасов золота. Самое высокое содержание драгоценного металла в руде составило 138 граммов на тонну.
Масштабы залежей руды в Ваньгу, по общему мнению экспертов, огромны. Ученые не исключили, что на глубине порядка трех тысяч метров и ниже золотые запасы составят более тысячи тонн, а стоимость ресурсов с учетом текущей цены на золото достигнет 600 миллиардов юаней (82,8 миллиарда в пересчете на доллары).
В Норвегии летом прошлого года обнаружили крупнейшее в стране месторождение газа.