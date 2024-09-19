Законопроект по предотвращению шатдауна заблокировали в конгрессе США

Палата представителей американского конгресса не приняла проект о финансировании американского правительства до 28 марта 2025 года. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN .

Законопроект поддержали 202 члена палаты представителей. Еще 220 конгрессменов высказались против. В проект закона включили положения, часть которых не поддерживают демократы и некоторые республиканцы.

Если до конца сентября конгресс не примет полноценный бюджет до конца сентября или временный на следующий финансовый год, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября, то федеральному правительству придется приостановить работу и наступит шатдаун.

Минувшей весной в США столкнулись с такой же проблемой. Обе палаты конгресса не могли довериться насчет бюджета правительства до конца финансового года, что чуть не привело страну к шатдауну. Республиканцы и демократы спорили из-за трат на решение миграционного кризиса и вопросов внешней политики.