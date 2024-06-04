Законопроект о санкциях против МУС одобрили в США

Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС из-за Израиля

Фото: Global Look Press

Процедурный комитет американского конгресса одобрил законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) после выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и членов правительства страны. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Теперь документ рассмотрят в палате представителей и сенате. Законопроект предполагает блокировку активов в США, сделок с недвижимостью в отношении сотрудников МУС, а также запрет на выдачу виз.

Предположительно, эти меры введут в случае попыток суда способствовать судебному преследованию лиц, которые находятся под защитой США и союзников.

Прокурор МУС Ахмад Хан 20 мая запросил ордер на арест Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта. Суд считает их причастными к преступлениям против человечности в сектора Газа.

🏃‍♂️Подготовка к марафону. Как пробежать 42 километра без вреда для здоровья

Театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в Подмосковье

Крупные программы и большие ожидания. Главное о ПМЭФ-2024

Новая идея европейского рейха. Запад сбрасывает маски

Удлинитель с оголенным проводом ударом тока убил пожилую москвичку в подъезде дома

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте