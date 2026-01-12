Заявление Соловьева о возможной спецоперации в Закавказье возмутило Армению

Ноту протеста с глубоким возмущением получил посол России в Ереване Сергей Копыркин после вызова в Министерство иностранных дел Армении из-за выступления телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ани Бадалян.

Она подчеркнула, что причиной вызова российского посла стали заявления, появившиеся в эфире программы государственного телеканала.

«Они являются неприемлемым посягательством на суверенитет Республики Армения, враждебным проявлением и грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией», — привело заявление Бадалян агентство News.am.

В минувшую субботу, 10 января, журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Россия не может потерять Армению и страны Центральной Азии. Он подчеркнул, что ради обеспечения национальной безопасности государство начало специальную военную операцию на Украине и также может провести подобные действия в других точках своего влияния.

Власти Армении запретили трансляции программ с участием Соловьева в марте 2024 года. Они обвинили журналиста в регулярном нарушении условий межгосударственного договора о сотрудничестве в сфере СМИ.