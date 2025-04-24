Захарова заявила о планах НАТО противостоять России в Арктике

Захарова: станции НАТО для наблюдения за Северным флотом появятся в Норвегии

Страны НАТО продолжили милитаризацию Арктического региона для противостояния России. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова .

Она напомнила, что на прошлогоднем саммите альянса в Вашингтоне США, Канада и Финляндия подписали соглашение о строительстве общего ледокольного флота для усиления своих сил в Арктике.

Кроме того, выстроенная странами НАТО система мониторинга за обстановкой в регионе сконцентрировалась на слежке за кораблями Северного флота в России. Но на этом альянс не остановился.

«Запланировано создание комплексной сети из восьми радиолокационных станций на территории Норвегии. Открытие первой намечено на 2025 год», — заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что страны альянса увеличили число проводимых учений, предусматривающих сценарий не только оборонительного, но и наступательного характера. Противником в сценарии маневров указана Россия.

«В 2024 году страны НАТО провели более 1000 учебно-тренировочных мероприятий, а прошедшие с января по июль учения Steadfast Defender стали самыми крупными со времен холодной войны», — добавила дипломат.

О наращивании НАТО военных маневров в Арктическом регионе осенью прошлого года заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он пояснил, что альянс нацелился на получение статуса «мирового жандарма» для доступа к региону. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия отстоит свои интересы в Арктике, как в политическом, так и военно-техническом плане.