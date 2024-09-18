Захарова заявила, что власти США понимают абсурдность санкций против российских СМИ

Американские власти прекрасно понимают всю абсурдность и нелепость санкций против российских СМИ, однако это не имеет для них значения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT.
По ее словам, в США уже «второй раз идут по тем же фамилиям и по тем же СМИ». Ставки слишком высоки, поэтому и вводятся новые санкции в отношении RT.
Отмечается, что под ограничения попали медиагруппа «Россия сегодня» и принадлежащие ей СМИ, включая РИА «Новости», RT и Sputnik.
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