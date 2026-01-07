Захарова заявила, что сейчас пришло время для каждого политического деятеля определиться с ролью в истории

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда» высказалась по поводу недавнего заявления президента США Дональда Трампа о стремлении к установлению мира, добавив, что сейчас пришло время для каждого политического деятеля определиться, какую роль он сыграет в истории человечества.

Захарова подчеркнула, что международная сцена вступает в период проверки на прочность, когда политические лидеры должны решать, какую сторону они выбирают — мира или конфронтации. Захарова отметила, что независимо от ошибок предшественников, Трамп смело заговорил о необходимости поиска путей примирения и урегулирования.

Представитель МИД подчеркнула, что достижение мира требует отказа от финансирования насилия и перехода к конструктивному диалогу, направленному на разрешение конфликта. Она призвала мировых лидеров проявить мудрость и дальновидность, сосредоточиться на поиске справедливого компромисса, способствующего восстановлению мира и стабильности.