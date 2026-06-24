Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась почему поводом для увольнения Кира Стармера с поста премьера Британии стало неподобающее поведение экс-посла в США, а более грубые ошибки британского правительства остались без внимания. Свое мнение она выразила в эфире радио Sputnik .

Захарова напомнила, что одна из причин отставки — скандал с экс-послом Британии в США Питером Мандельсоном в 2025 году из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном. По ее словам, это «очень тяжелый проступок», за который нужно ответить.

«Но это действительно тот масштаб вызовов, который стоило бы предъявить руководству Британии? А я напомню, что десятилетиями они не могут до конца расследовать убийства мирных афганцев британскими солдатами», — заявила она.

Захарова задала вопрос, почему поводом для отставки стало не убийства людей, а недостойное поведение одного конкретного лица, которого можно было бы просто привлечь к суду.