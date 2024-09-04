Захарова: Венесуэла при ответе на арест самолета Мадуро будет вести себя ответственно

Американские власти арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При ответе на такие действия Венесуэла будет вести себя ответственно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Хотя я прекрасно их понимаю, что уже хочется по-разному отвечать на подобные акты чудовищного незаконного характера», — добавила она.

По словам дипломата, именно Запад отличается своей безответственностью. Ему характерно воровство активов, самолетов, частной собственности, санкции всех видов, отметила Захарова.