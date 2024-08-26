Захарова упрекнула «правозащитников» в молчании после задержания Дурова во Франции

Сотрудники посольства России в Париже сделали все необходимое для получения доступа к арестованному по судебному ордеру основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Об этом в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что французская сторона получила все необходимые документы для организации консульского доступа к задержанному.

При этом представитель МИД добавила, что обычно поднимающие шум западные правозащитные организации синхронно замолчали и никак не отреагировали на задержание Дурова.

«В 2018 году они апеллировали к России, писали коллективные письма, что-то вроде „руки прочь от Telegram“. Хотя речь шла только о реализации того, что должна делать страна в соответствии со своим законодательством в области средств массовой коммуникации. Но сейчас все молчат. Не знаю, с чем это связано», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что не готова комментировать все версии, которые появились вокруг задержания Дурова. Она подчеркнула, что сейчас перед МИД и сотрудниками посольств стоит другая задача.

«Нам надо дождаться того, что скажут адвокаты. Не знаю, пустили их или нет. Я считаю, что это дело не слишком успешное — комментировать все версии, которые появляются. Нужно оперировать фактами», — подытожила Захарова.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что расследованием дела в отношении главы Telegram Павла Дурова занимаются Национальное управление по борьбе с киберпреступностью и Национальное управление по борьбе с мошенничеством. Собеседник журналистов заявил, что задержанного предпринимателя обвинили в бездействии в отношении кибер- и финансовых преступлений, совершенных на платформе