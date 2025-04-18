Захарова удивилась, что Зеленский ввел санкции против Юрия Куклачева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с Life.ru прокомментировала санкции, которые Владимир Зеленский ввел против российских артистов. В этот список попал и известный дрессировщик кошек Юрий Куклачев.

Захарова иронично заметила, что в отношении кошек санкций не вводилось.

«Странно, что к кошкам претензий нет. Хотя, видимо, все впереди», — сказала она.

Ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский ввел санкции против некоторых деятелей культуры. В их числе — Николай Расторгуев, Ярослав Дронов (Shaman), Александр Розенбаум, Юрий Куклачев, Гарик Сукачев и другие.