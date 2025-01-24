Захарова: с приходом Трампа ценности США «улетели в корзину»

С назначением президента США Дональда Трампа ценности, которые раньше продвигало государство, оказались «выброшенными в корзину». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik .

По ее словам, изменения затронули как внешнюю политику, так и внутреннюю структуру Соединенных Штатов. Дело касается не только количества гендеров, но и основополагающего отношения к человеческой природе, пояснила дипломат.

На ее взгляд, дополнительное подтверждение изменений в приоритетах — ликвидация всех постов, связанных с продвижением американской повестки. Захарова выразила сочувствие западным гражданам, которые, как она полагает, стали жертвами чудовищной пропаганды, добавили «Государственные новости».