Захарова: эксперты в США услышали вопросы РФ о работе биолабораторий на Украине

Американское научное сообщество услышало вопросы России о работе американских биолабораторий на Украине, несмотря на отсутствие четкой реакции. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«По прошествии долгого времени отмечаем, что американское экспертное сообщество услышало наши вопросы, начало активно интересоваться темой», — отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что Россия привлекала внимание международного сообщества к деятельности Соединенных Штатов за пределами своей территории, в том числе на Украине.

В ходе брифингов Минобороны также предавали огласке отдельные аспекты военно-биологических программ Пентагона и связанных с ним структур, подчеркнула Захарова.

Ранее главу киевского режима Владимира Зеленского и экс-президента США Джо Байдена уличили в причастности к пыткам в биолабораториях.