Эпидемия наркозависимости в США находится внутри страны, а не в Каракасе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

«Для решения этой проблемы американцы что-то далековато заплыли. Потому что корень бед с наркотиками в США — в самих США», — написала дипломат.

Она напомнила, что американские врачи подчас прописывают не лекарства, а опиоиды — подсаживая нацию на легальные наркотики.

У больных не хватает средств на дорогостоящее лечение.

«Фактически вся американская нация за исключением ее сверхбогатой прослойки — наркозависимые, которые предпочитают облегчить страдание очередной порцией обезбола вместо реальных процедур», — резюмировала Захарова.

Ранее стало известно, что Белый дом якобы планирует уничтожить военные объекты, используемые наркокартелем Cartel de los Soles. Атаки направят на обезглавливание иерархии картеля.