Захарова поинтересовалась, когда МУС накажет Британию за удары по Ираку

В МИД России отреагировали на слова прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о запросе ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Комментарий на этот счет представитель ведомства Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале .

В ответ на слова Хана дипломат поинтересовалась, когда МУС привлечет к ответственности Великобританию за удары по территории Ирака.

«Ему осталось только ответить на вопрос, зачем британцы стали бомбить Ирак и когда их за это накажет МУС», — написала Захарова.

Днем ранее, 25 мая, Карим Хан объяснил свой запрос об ордере на арест израильских официальных лиц тем, что ни у кого нет права совершать преступления против человечности. В качестве примера прокурор МУС привел попытки покушения на членов правительства Великобритании во второй половине XX века.

«Но британцы не сказали: „Давайте сбросим 2000-фунтовую бомбу на Фоллс-роуд“», — пояснил он.