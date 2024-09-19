Захарова ответила шуткой про закрытие Comedy Club на заявления Армении о госперевороте

Захарова ответила на заявление Армении о подготовке захвата власти шуткой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила на утверждение армянского правительства о подготовке Россией вооруженного захвата власти в республике. Слова дипломата передало РИА «Новости» .

«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» — ответила она на соответствующий вопрос журналиста во время Евразийского женского форума.

Ранее Служба национальной безопасности Армении заявила, что в стране задержали группу, которая якобы занималась вербовкой участников операции по захвату власти в Ереване. При этом никаких доказательств не привели.

Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов усомнился в попытке государственного переворота в Армении. По мнению политолога, власти страны уже самостоятельно стали придумывать заговоры.