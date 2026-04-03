Захарова осудила удар США и Израиля по Свято-Николаевскому собору

Россия решительно осуждает любые атаки на религиозные сооружения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав американо-израильский удар по православному Свято-Николаевскому собору в Тегеране.

«Решительно осуждаем нанесение любого вреда религиозным объектам», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что в Москве потрясены новостью о серьезных повреждениях и значительном материальном ущербе, нанесенном 1 апреля Свято-Николаевскому собору в Тегеране в результате очередной варварской воздушной атаки со стороны американо-израильского альянса.

«Убеждены, что вопиющее нарушение прав верующих должно получить надлежащую оценку мирового сообщества», — заключила Захарова.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на скорое завершение конфликта на Ближнем Востоке и готова приложить все усилия для нормализации обстановки.