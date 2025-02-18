Первая сессия российско-американских переговоров завершилась в Эр-Рияде

Первая, утренняя, сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Стороны приступили к рабочему ланчу», — добавила она.

Кроме того, в Telegram-канале дипломат опубликовала фото обеих делегаций, на котором видно, что они общаются «на ногах».

Переговоры проходят во дворце Дирия, принадлежащем королевской семье Саудовской Аравии. Россию на них представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а США — госсекретарь Марк Рубио, советник президента Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Переговорщики хотят обсудить пути восстановления полномасштабных отношений между двумя странами.