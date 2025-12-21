Захарова опровергла сообщения о переговорах России и Южной Кореи

Информация об официальных переговорах России и Республики Корея по ядерной программе КНДР ложна. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова .

Дипломат подчеркнула, для подобных суждений нет причин. Ядерной проблемы КНДР для России и не существует. Помимо того, в нашей стране в целом отсутствуют представители по такой тематике.

«Налицо неуклюжая попытка выдать рабочую поездку делегации МИД РК в Москву по приглашению российских научных кругов, в частности Центра энергетики и безопасности, за некие официальные переговоры по линии внешнеполитических ведомств двух стран», — отметила Захарова.

Цель таких информационных вбросов, по ее словам, — нанести ущерб российско-корейскому стратегическому партнерству. Однако все попытки подорвать союзничество, которое скреплено кровью в борьбе с общими врагами, заведомо обречены на провал.

Недавно чиновник МИД Южной Кореи по вопросам северокорейской ядерной программы посетил Москву и провел закрытую встречу с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым.

В ноябре ходил слух, что Россия и Китай скрытно проводят испытания ядерного оружия. Информацию также опровергли.