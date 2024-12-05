Захарова обвинила США в кризисе в Южной Корее

Происходящее в Южной Корее изначально вписано в политическую систему, созданную в стране руками США. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Происходящее там полностью вписано в политическую государственную систему, созданную на территории Южной Кореи руками Соединенных Штатов Америки», — сказала она.

Дипломат напомнила, что в современной истории азиатского государства нет ни одного случая, чтобы президент покинул свой пост без последствий — не покончив с собой или не оказавшись в тюрьме.

«При понимании таких фактов станет ясно, почему Северная Корея предпринимает для своей защиты столько мер. Потому что южнокорейский сосед в своей непредсказуемости предсказуем», — заключила Захарова.

Ранее политолог Вадим Сипров заявил, что кризис в Корее доказал несостоятельность однополярного мира.