Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура о готовности республики принимать самолеты НАТО с ядерным оружием на борту. По словам Захаровой, такие высказывания свидетельствуют о глубокой ненависти к собственному народу, написал «Ридус» .

В интервью Захарова подчеркнула, что политика прибалтийских республик, включая Эстонию, направлена на демонстрацию лояльности западным союзникам и пренебрежение интересами собственного населения. Положение, при котором авиация НАТО, оснащенная ядерным оружием, базируется в приграничных с Россией регионах, создает прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе.

Ранее член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев выразил разочарование действиями Эстонии и других стран Прибалтики, заявив, что их стремление выглядеть агрессивными негативно влияет на региональную безопасность и стабильность.