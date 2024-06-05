Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом

Фото: РИА «Новости»

Одобрение палатой представителей конгресса США законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) указывает на декадентский артхаус в стране. Своим мнением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась в Telegram-канале.

«Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски — декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности», — написала она.

Американский конгресс одобрил законопроект о санкциях против МУС после выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Документ поддержали 247 законодателей, против высказались — 155.

Законопроектом предусмотрена блокировка активов в США, сделок с недвижимостью в отношении сотрудников МУС и запрет на выдачу виз. Предполагается, что эти меры введут в случае судебного преследования лиц, которые находятся под защитой Соединенных Штатов и их союзников.

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