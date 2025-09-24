Членам ЕС не стоит удивляться, если киевский режим начнет совершать теракты против европейских аэродромов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости».

Она прокомментировала удары ВСУ по офису Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, при котором пострадали два работника. Захарова подчеркнула, что Киев бьет по гражданской инфрастуктуре и энергетическим объектам.

«Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам», — указала представитель МИД.

Ранее стало известно, что число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Новороссийск увеличилось до 11.