Захарова анонсировала ответные меры на закрытие генконсульства в Румынии

Россия ответит на закрытие генконсульства в Румынии, а также на объявление генконсула Андрея Косилина персоной нон-грата. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что ответные меры со стороны России не заставят себя ждать.

Румынские власти 29 мая распорядились закрыть генеральное консульство России в Констанце после инцидента с беспилотником. Об этом решении сообщил президент республики Никушор Даню. После заседания Верховного совета обороны страны он подчеркнул, что в стране закроют диппредставительство, а генерального консула России в Констанце объявят персоной нон грата.

По данным Минобороны Румынии, беспилотник рухнул на крышу многоквартирного дома в городе Галац. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что о ситуации с БПЛА доложили президенту Владимиру Путину.