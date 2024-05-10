Задержанный открыл стрельбу в полицейском участке в Париже | 360°

Мир 10 мая 2024, 01:56 Задержанный открыл стрельбу в полицейском участке в Париже Parisien: в Париже нарушитель отобрал оружие у полицейских и ранил двоих из них Freepik

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В Париже двое полицейских получили тяжелые ранения, когда доставленный в участок нарушитель отобрал оружие у силовиков и устроил стрельбу. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники.

Перестрелка произошла в полицейском комиссариате 13-го округа французской столицы. Во время осмотра задержанный выхватил пистолет у правоохранителей, ранив двоих — одного в грудь, другого в бедро.

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Полицейские находятся в крайне тяжелом состоянии, причем критическом. Их доставили в больницы.

Коллеги пострадавших открыли огонь по нарушителю, ранив стрелка. О состоянии здоровья задержанного ничего не сообщали.

Источник в полиции Парижа заявил, что нарушителя арестовали по обвинению в бытовом насилии.

Ранее в Москве росгвардейцы задержали двух мужчин, устроивших драку со стрельбой из травматического пистолета. Нарушители позже заявили, что уладили конфликт, возникший якобы из-за недопонимания.