Задержанных за драку с полицейским россиянок продержат в Турции до декабря

Shot: подравшиеся с полицейским россиянки останутся в Турции на 3,5 месяца

Туристки из России, которые устроили потасовку с полицейским в аэропорту Антальи, останутся в Турции еще на 3,5 месяца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным издания, местные власти направили женщинам уведомление, что суд по их делу назначен на 11 декабря.

В уголовных материалах есть показания свидетелей, записи с видеокамер и другие доказательства. До заседания россиянкам нельзя покидать пределы Турции.

Авторы статьи отметили, что у туристок нет денег на проживание за границей, они скитаются по заброшенным зданиям, чтобы не попасться на глаза полиции. Помимо этого женщины заболели, им теперь нужны средства и на лекарства.

Посольство России в Турции направило в МИД страны ноту, но ситуация пока остается прежней.

Недавно в Турции пропала россиянка. По данным Sabah, она приехала на отдых в Мармарис из Москвы 11 августа. Через несколько дней женщина отправилась на прогулку на природу и больше ее никто не видел.