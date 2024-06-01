«Задел уже создан». Лукашенко дал Пашиняну ценный совет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения армянского премьер-министра Никола Пашиняна и посоветовал ему придерживаться в работе курса народной дипломатии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко пожелал Пашиняну крепкого здоровья и сил для служения народу Армении. Он назвал премьера опытным политиком, который прекрасно понимает, что в международных отношениях следует придерживаться курса на сближение и партнерство.

Глава государства добавил, что Белоруссия и Армения будут и в дальнейшем сотрудничать в сферах торговли и промышленности.

«Значительный задел уже создан», — указал он.

Ранее Лукашенко озвучил важнейшие направления сотрудничества России и Белоруссии. По его словам, страны будут делать упор на работе в сфере инвестиций и высоких технологий.