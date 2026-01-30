«Зачем лизать так глубоко?» Слова генсека ООН о Донбассе объяснили страхом перед Трампом

Генеральный секретарь ООН оскандалился, заявив о неприменимости права народов на самоопределение Крыма и Донбасса. На громкие высказывания Антониу Гутерриша уже отреагировали в МИД России, но более резко поставил его на место зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Вопрос генсеку: есть ли у Донбасса и Крыма, присоединенного к Украине в 1956 году, право на самоопределение в смысле статьи 1 Устава ООН, как и у народа Гренландии? Ответ генсека: нет, тут, как считает правовое управление, превалирует принцип территориальной целостности государства», — заметил он в своем телеграм-канале.

Отсюда, по словам Медведева, возникает вопрос, кто дал Гутерришу и управлению по правовым вопросам право толкования Устава ООН. Когда этим может заниматься только Международный суд ООН в силу статьи 96 самого Устава — и то по запросу Генассамблеи или Совбеза ООН.

Также правом ограниченного толкования наделены и сами государства — участники ООН, а также те же Генассамблея и Совбез ООН, но по вопросам, относящимся к их компетенции.

«Важно отметить и то, что на Сан-Францисской конференции 1945 года было признано, что ни один орган ООН не может давать обязательного для всех государств-членов толкования Устава», — уточнил политик.

Таким образом, почему Гутерриш вдруг решил рассуждать на тему самоопределения Донбасса, решительно непонятно.

«И где тут генсек? Видимо, в секретариате ООН уже так напуганы трамповским Советом мира, что боятся остаться без работы. Иначе зачем лизать так глубоко, товарищи?» — поинтересовался Медведев.