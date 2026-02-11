«Забирай чемодан». В Израиле российского журналиста сняли с рейса в Вашингтон

Российского репортера Ника Колехина (Никиту Кулюхина) в последний момент сняли с рейса Таль-Авив — Вашингтон. Он летел вместе с пулом журналистов и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщило издание Newsru.co.il .

Россиянин должен был отправиться на встречу израильского премьера и президента США Дональда Трампа, но перед отправкой сотрудники службы внутренней безопасности аэропорта заявили, что он вызывает подозрения. Его отправили на повторный досмотр вещей, добавив, что им надо проверить связи Кулюхина. При этом не уточнили, какие именно.

Израильское издание отметило, что россиянин работает на Россию и Китай, сотрудничает с журналистом Владимиром Соловьевым. Его авторы обвинили репортера в публикации пророссийских пропагандистских материалов, задавшись вопросом, откуда у него билет на самолет Нетаньяху.

Сам журналист пояснил, что его заранее пригласили присоединиться к пулу журналистов, планирующих лететь с премьером в Вашингтон. С документами у него все было в порядке.

«Я чувствовал себя униженным. Мне сказали: „Забирай свой чемодан“. И сняли с рейса», — пожаловался он на действия сотрудников ШАБАК.

Ранее Нетаньяху принял приглашение Трампа стать членом «Совета мира» по Газе.