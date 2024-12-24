За спасение сухогруза Ursa Major будет отвечать российский военный корабль

Испания передала российскому военному кораблю ответственность за проведение спасательных работ после крушения сухогруза Ursa Major. Об этом ТАСС сообщили в испанской службе безопасности на море.

Испанские специалисты остаются в районе затопления корабля, но лишь для осмотра воды на предмет загрязнения, а также для устранения плавучих объектов, опасных для судоходства.

«По данным ведомства, сигнал тревоги с российского судна, находившегося примерно в 57 милях от побережья Альмерии, был получен 23 декабря. Ближайшее судно сообщило о плохих погодных условиях и спасательной шлюпке в воде», — уточнили в ведомстве.

Изначально в операции по спасению моряков с Ursa Major участвовали два испанских и один российский корабль. По последним данным, 14 членов экипажа удалось спасти. Двое пропали без вести.