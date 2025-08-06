За месяц США могли разместить 20 ядерных бомб на базе в Великобритании

США, вероятно, разместили не менее 20 ядерных бомб B61-12 на авиабазе Лейкенхит в Восточной Англии в июле. Об этом заявил РИА «Новости» представитель Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.

По его словам, это подтверждают данные британской организации NukewatchUK, а сам шаг ожидался более года. Он также отметил, что на базе уже завершена модернизация для хранения B61-12. По оценкам эксперта, сейчас в странах НАТО размещено около 100 американских ядерных бомб, и как минимум два десятка из них могли быть возвращены в Великобританию.

Ядерное оружие размещалось на Лейкенхите до 2008 года. Тогда там хранилось до 110 бомб.

В прошлом месяце сообщалось, что авиабомбы B61-12 доставили на базу Лейкенхит с американской базы Киртланд. Для хранения вооружения построили отдельный объект.